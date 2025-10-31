Nomina Cucchiara a Rettrice di UniMoRe, i Direttori delle Aziende sanitarie: “Si rafforza il dialogo tra mondo accademico e sanità”

MODENA - I Direttori generali dell’Azienda USL di Modena Mattia Altini, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Luca Baldino e del Nuovo Ospedale di Sassuolo Spa Stefano Reggiani, insieme alle Direzioni delle aziende sanitarie modenesi, danno il benvenuto alla Professoressa Rita Cucchiara, che si è ufficialmente insediata come nuova Rettrice, rivolgendo, al contempo, un sentito ringraziamento al professor Carlo Adolfo Porro, giunto al termine del suo mandato.

“In questi anni, la guida del professor Porro ha contribuito a costruire un proficuo scambio e un costante dialogo tra università e sanità che ha arricchito non solo la comunità scientifica ma il territorio. Con entusiasmo, vogliamo oggi dare il benvenuto alla Professoressa Rita Cucchiara, che si insedia ufficialmente come nuova Rettrice. Siamo certi che la sua visione e la sua esperienza sapranno dare ulteriore slancio alla collaborazione tra mondo accademico e sistema sanitario, promuovendo l’innovazione e favorendo la nascita di sinergie sempre più forti tra questi due mondi.

La capacità di lavorare insieme, condividere conoscenze e mettere al centro la ricerca e la formazione dei giovani rappresenta la chiave per ad affrontare le sfide di oggi e del futuro. Auguriamo alla Professoressa Cucchiara buon lavoro, certi che il suo contributo sarà fondamentale per costruire una comunità professionale aperta, dinamica e capace di generare valore per tutto il territorio modenese”.

