Panini e Cong presentano il nuovo album di figurine “Corto Maltese – Diario di un viaggio”

MODENA - Un viaggio tra acquerelli, chine e ricordi. Un album che non si colleziona soltanto, ma si sfoglia, si vive, si esplora. La casa editrice Panini, in collaborazione con Cong – società che gestisce e promuove tutto il patrimonio artistico di Hugo Pratt – annuncia il lancio di “Corto Maltese – Diario di viaggio”, il nuovo album di figurine ufficiale dedicato all’iconico personaggio nato dalla penna di Pratt nel 1967 con “Una ballata del mare salato”.

Un omaggio distinto e poetico a uno dei grandi artisti del fumetto europeo, pensato non solo per collezionisti e appassionati di Corto Maltese, ma anche per tutti gli amanti delle storie d’avventura che sanno attraversare tempo, spazio e generazioni.

Composto da 64 pagine curate e ricche di contenuti, l’album include 276 figurine, suddivise in tre tipologie: 72 figurine sagomate; 36 figurine dorate con effetto anticato e 24 figurine vellutate. Il cuore dell’album è un vero e proprio “diario di viaggio” che ripercorre l'epica saga di Corto Maltese, dai suoi viaggi leggendari agli incontri che ne hanno segnato il destino.

In una novità assoluta per Panini, l’album conterrà otto pagine di fumetto tratte da Corte Sconta detta Arcana (1974), da completare con le figurine: un’esperienza editoriale immersiva che unisce la magia del collezionismo alla narrazione per immagini.

Ogni bustina, inoltre, conterrà anche una delle 50 card da collezione dedicate all’universo di Corto Maltese: illustrazioni ad acquerello che ritraggono luoghi esotici, amici, nemici e figure femminili indimenticabili. Le card trovano spazio in apposite tasche all’interno dell’album, come fotografie custodite in un diario personale.

È disponibile, inoltre, un'esclusiva edizione limitata pensata per i collezionisti e i fan più appassionati: un prestigioso cofanetto prodotto in sole 1.000 copie numerate, proposto al prezzo di €90. Al suo interno, i collezionisti potranno trovare un album con copertina rigida, anch’esso numerato, dieci bustine, una litografia esclusiva numerata e una bussola, anch’essa numerata, che richiama l’anima avventurosa del celebre personaggio creato da Hugo Pratt. Un’occasione imperdibile per chi desidera possedere un oggetto unico e prezioso legato all’universo di Corto Maltese.

L’album ufficiale sarà disponibile fin dal primo giorno di Lucca Comics & Games 2025. Il 31 ottobre, in occasione del trentennale della scomparsa di Hugo Pratt, il lancio sarà celebrato con un evento speciale: alle ore 14.30, presso l’Auditorium del Suffragio dell’Istituto Musicale Luigi Boccherini, andrà in scena “Hugo Pratt e Corto Maltese – Il mare infinito”, un’esperienza immersiva in cinque atti tra parole, musica e immagini, alla scoperta del mondo poetico e visionario di Pratt. Tra gli ospiti d’onore Bastien Vivès e Martin Quenehen, gli autori che oggi portano avanti il mito di Corto Maltese.

