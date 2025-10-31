Università, Lenzini e De Lillo (PD): “Congratulazioni e buon lavoro alla nuova rettrice Unimore Prof.ssa Rita Cucchiara”

MODENA - “Come Partito Democratico vogliamo rivolgere le nostre congratulazioni alla nuova rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia Rita Cucchiara - hanno dichiarato il segretario e la vicesegretaria cittadini Diego Lenzini e Anna De Lillo - che oggi è stata proclamata ufficialmente per il suo nuovo incarico”.

“A lei e a tutta la sua squadra vogliamo fare un augurio di buon lavoro - proseguono Lenzini e De Lillo - all’insegna della sinergia tra istituzioni e territori”.

“La nostra città e, in generale, il nostro territorio stanno vivendo fasi complesse dal punto di vista geo-politico ed economico, con ricadute sul territorio - aggiungono gli esponenti dem - che ci spingono a lavorare per rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per giovani, famiglie e imprese, soprattutto in un contesto che vedrà approssimarsi una prospettiva di calo demografico”.

“La sfida è quella di rendere Modena una città sempre più universitaria, in grado di attrarre nuove intelligenze e competenze a beneficio di tutto il territorio - concludono Lenzini e De Lillo - e che dovrà vedere collaborare politica e istituzioni con l’università”.

