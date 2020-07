MEDOLLA – A Medolla Consiglio Comunale ancora in videoconferenza, protesta l’opposizione. E’ accaduto giovedì sera.

Spiegano i consiglieri comunali di Medolla del cambiamento, area Lega:

La seduta è stata convocata in videoconferenza nonostante ad avviso della minoranza si tratti di una scelta non più giustificata da motivazioni di sicurezza, con una modalità che aveva un senso utilizzare durante il lockdown, ma che ora, dopo che è stata organizzata una fiera, sono ripartiti i centri estivi e si organizzano feste aggregative di ogni tipo, appare del tutto STRUMENTALE. I cittadini devono avere la possibilità di assistere a questi importanti eventi e il dibattito deve svolgersi in presenza perche la democrazia possa esprimersi pienamente.

Dopo aver inviato PEC con richiesta di seduta in presenza senza aver ricevuto riscontro, come comunicato nella PEC stessa, il nostro gruppo ha deciso di presenziare come ospiti esterni come segno di dissenso.

La seduta, senza contraddittorio si è esaurita in 15 minuti, senza minimamente illustrare il punto fondamentale dell ordine del giorno inerente il bilancio in quanto “dato già per acquisito alla commissione bilancio alla quale non tutti i convocati erano presenti).

Bell’esempio di trasparenza e democrazia.