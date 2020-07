Dietopack di Medolla, la maggioranza passa alla Doppel Farmaceutici

MEDOLLA – La Dietopack di Medolla, azienda emiliana tra le principali in Italia che sviluppa, produce e confeziona integratori, alimenti a fini medici e dispositivi medici per conto terzi con un fatturato di circa 10 milioni di euro e 60 dipendenti in totale, è stata acquisita per il 90% dalla Doppel Farmaceutici, società controllata dal private equity Trilantic Europe e leader nello sviluppo formulativo, produzione e confezionamento farmaceutico a contratto (CDMO).

L’azienda di Medolla è impegnata in tutte le fasi della catena del valore dallo sviluppo del prodotto, regolamentazione e produzione fino al confezionamento e all’analisi. La scelta di Doppel e Trilantic Europe è ricaduta su Dietopack per la sua posizione leader nei nutraceutici, un settore in espansione grazie alla crescente attenzione del pubblico alla salute e al benessere e che si è dimostrato resiliente anche durante l’epidemia Covid-19.

Con questa acquisizione, Doppel intende creare nuove e importanti sinergie che permettano, da un lato, di far conoscere le potenzialità di Dietopack ai suoi clienti farmaceutici sia italiani sia internazionali e, dall’altro, di creare un operatore CDMO ancora più grande, diversificato e completamente integrato in grado di offrire ai suoi clienti prodotti farmaceutici, nutraceutici e prodotti di integrazione alimentare per animali.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017