Il film “Cyrano mon amour” apre la rassegna estiva degli eventi a San Felice

Mercoledì 15 luglio a San Felice sul Panaro, ore 21, in piazza della Rocca, sarà proiettato il film commedia “Cyrano Mon Amour” regia di Alexis Michalik, primo appuntamento dell’estate sanfeliciana. Ingresso libero, ma consigliata la prenotazione, presso i negozi di San Felice o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net. Per informazioni 0535/86320. Obbligo di mascherina. Si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio degli spettacoli. In caso di maltempo i film saranno proiettati il giorno seguente. A coloro che effettueranno la prenotazione presso i negozi, verranno date in omaggio la sera dello spettacolo due mascherine.

Il prossimo appuntamento di “E…state con noi” sarà mercoledì 22 luglio, piazza della Rocca, ore 21, con la pellicola d’animazione “Peng e i due anatroccoli” diretta da Chris Jenkins.

La scheda

“Cyrano, Mon Amour” è un film di genere commedia del 2018, diretto da Alexis Michalik, con Thomas Solivérès e Olivier Gourmet. Uscito al cinema il 18 aprile 2019. Durata 109 minuti.

La trama del film

Edmond Rostand, autore senza successo e senza un soldo, sogna di passare dall’ombra alla luce. Sostenuto da Rosemonde, la sua consorte, e da Sarah Bernhardt, l’attrice più celebre della Belle Époque, deve comporre in tre settimane una commedia per Monsieur Constant Coquelin, divo navigato che vorrebbe rilanciare la sua carriera. L’ispirazione ha il volto di Jeanne, costumista e amica di Léo, attore bello ma senza eloquenza. A prestargliela è Edmond, che avvia un fitto carteggio con Jeanne. Lettera dopo lettera trova le rime e il sentimento per nutrire la pièce e incarnare un guascone filosofo. Il 28 dicembre 1897 al Théâtre de la Porte Saint-Martin andrà finalmente in scena “Cyrano de Bergerac”, il testo più recitato della storia del teatro francese.

