Nomine Aimag, Golinelli (Lega): “Persa occasione di rinnovamento”

“Persa occasione di rinnovamento”. Il deputato di Mirandola della Lega Nord Guglielmo Golinelli, commenta così l’esito del rinovo del consiglio di amministrazione di Aimag, che ha visto bocciare la candidatura a consigliera della manager mirandolese Vittoria Varianini, proposta dal Comune di Mirandola.

Scrive Golinelli:

Il PD della Bassa, ancora una volta in spregio al ruolo centrale che Mirandola e l’Area Nord dovrebbero ricoprire, ha fatto ponte con Carpi per bocciare la candidatura di Vittoria Varianini al consiglio di amministrazione di Aimag.

Nonostante la richiesta di rinnovamento del CDA, che i comuni i centrodestra hanno colto, proponendo un profilo di elevata caratura in una logica di ulteriore qualificazione della governance, la scelta è stata invece quella di muovere una vera e propria ritorsione contro la legittima decisione di Mirandola di uscire da UCMAN. Il PD locale, colpito nel vivo del proprio orgoglio di creatore della “efficientissima” Unione, ha impedito ai comuni di Centrodestra di esprimere un candidato di grande valore e competenza, accampando giustificazioni false e inconsistenti e punendo la scelta democratica del Consiglio Comunale di Mirandola.

Al limite del tragicomico le dichiarazioni comparse sulla stampa locale sull’eccessive competenze (che avrebbero reso Aimag appetibile ad acquisizioni), o su inesistenti appartenenze partitiche. Affermazioni paradossali se si pensa che furono proprio il Comune di Carpi e il PD, ad avviare la cessione di quote a HERA e che, nelle intenzioni di Mirandola, la nomina della Varianini avrebbe rappresentato il rinnovamento e l’orgoglio locale vocato a preservare l’autonomia e la crescita di Aimag; obiettivo, questo, più volte espresso dalla nuova amministrazione Greco e dimostrato con la partecipazione alla gara per l’acquisizione di Unieco Ambiente, permessa proprio dalla deliberazione di Mirandola, avvenuta nonostante tutti i pareri contrari.

Aimag non dovrebbe essere sede di scontro politico e spartizione, ma una società che si propone di operare sempre di più all’insegna della crescita e del rilancio del territorio. Questi comportamenti, mossi solo da spirito di rivalsa e non da motivazioni attinenti alla gestione industriale dell’azienda, non danneggiano Greco, Golinelli o la Lega, ma Aimag, le nostre comunità e tutto il tessuto economico locale.

Alla Dott.ssa Varianini va il nostro più sentito ringraziamento per essersi messa a disposizione per il bene della nostra municipalizzata e del territorio. Mai ci saremmo aspettati un atteggiamento così scorretto e antidemocratico da parte del PD, soprattutto di fronte a un nome di così alto spessore e di incontestabile valore professionale.

Se questa è la politica con cui Mirandola avrebbe dovuto condividere percorsi amministrativi in Unione, siamo convinti di aver fatto la cosa giusta ad uscirne.