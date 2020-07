Per la festa del racconto a Soliera spazio ai bimbi

Uno zoo fantastico, dove i leoni, i cavalli, i rinoceronti, gli uccelli celebrano la vita e la meraviglia delle differenze: martedì 14 luglio lo spettacolo per bambini “Libero zoo” di Gek Tessaro, pluripremiato illustratore per l’infanzia, porta in scena storie poetiche e suggestive con una tecnica di sua invenzione, il teatro disegnato. In pratica dà corpo ad ambienti e personaggi del racconto disegnandoli e animandoli dal vivo, con l’ausilio di inchiostri, acquarelli, sabbia, una lavagna luminosa e un grande schermo (alle 21.30, Piazza Lusvardi).

Giovedì 16 luglio alle 20.30 è in programma “Madame Holle”, una narrazione un per i più piccoli a cura della compagnia “Sassolini – Tracce di fiaba”: la favola dei fratelli Grimm viene raccontata a due voci e accompagnata da intervalli sonori e contrappunti musicali per accompagnare i bambini nel magico mondo della favole nordiche (alle 20.30, fossato del Castello).

Canarie è il nome del duo formato da Paola Mirabella (Honeybird and the Birdies) e Andrea Pulcini (Persian Pelican) e si esibiscono in concerto venerdì 17 luglio. Presentano il loro album d’esordio Tristi Tropici: si tratta di un album dall’ossatura pop, attraversato da una scrittura affilata e delicata; amore e non amore, lacrime o gocce di sudore, “Tristi Tropici” offre un prontuario di educazione sentimentale (alle 21.30, Piazza Lusvardi).

Infoline e prenotazioni: per accedere agli eventi è necessario prenotarsi sul sito www.festadelracconto.it

