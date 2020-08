Carpi, richiedono informazioni dall’auto, le rubano il portafoglio

CARPI – E’ accaduto a inizio agosto. Sul gruppo “Sei di Carpi se…” una donna, vittima di un furto, ha raccontato la propria testimonianza per evitare ad altri di rivivere la sua stessa disavventura, che le è costata ben 2mila euro di danno. La riportiamo in forma integrale:

L’altro giorno riprendevo la mia auto nel parcheggio dell’ospedale dopo aver effettuato una visita, stavo per avviare il motore, o forse era già avviato, quando una signora di mezza età, di piccola statura con cappelli corti dritti rossicci e un cappellino chiaro, mi bussa al vetro, io apro la portiera per sentire cosa voleva. Voleva un’informazione su dov’era il reparto di fisiatria “Alfa”… e io a spiegarle che quello era l’ospedale, che la fisiotetapia era a piano terra a destra entrando ecc. Dentro di me pensavo che se non avessi la borsetta sul sedile accanto, poteva proprio trattarsi di una scena di un furto.

Partii e notai che il cruscotto mi segnalava una portiera aperta. Controllai quelle dalla parte del conducente richiudendole meglio. Ripartiti ma mi veniva ancora segnalata una portiera aperta o chiusa male, tanto che mi fermai davanti alla camera mortuaria a controllare le portiere lato passeggero, in effetti la portiera di fianco a me era semi aperta. Pensai per un attimo che l’amica che avevo accompagnato la stessa mattina in ospedale, nel riportarla a casa, avesse chiuso male e mi meravigliai pensando che però prima di arrivare la luce non era accesa, ma ero tranquilla anche mentre la signora dal berretto chiaro mi intratteneva perché pensavo che la mia borsa era di fianco a me… Erano le 10, 59′ quando lasciai l’ospedale. Arrivata a casa feci una telefonata a mio figlio e alle 11,09 ricevetti una telefonata dall’Unicredit dove mi si comunicava che avevano rilevato un prelievo strano con la mia tessera bancomat di 1500 € più altri 250 € subito dopo… Io risposi che quella mattina non avevo usato il bancomat… Al ché loro mi chiesero se ero sicura di avere ancora il portafogli… Affondai la mano nella borsetta e… Il mio notevole portafogli dove dentro tenevo IL MONDO. .. non c’era più…

Naturalmente bloccai immediatamente tutte le carte di credito e bancomat e dopo quasi 3 settimane sono riuscita a far rifare carta di identità, patente, codice fiscale, carte di credito e bancomat nuovi. Oltre a tutti questi documenti avevo tante altre cose care nel portafogli e anche 250 €, così il bottino è arrivato a 2000 €.

In sostanza, mentre io parlavo girata sulla sx alla signora, qualcuno apriva la portiera di dx ed infilava la mano dentro la mia borsetta prelevandone il portafogli.

Quindi fate attenzione anche a questo trucchetto.

Purtroppo ho cambiato l’auto da poco e non sapevo ancora quale fosse il tasto per chiudermi dentro, cosa che raccomando di fare a tutti una volta saliti in auto. E se qualcuno vi bussa al vetro del finestrino, abbassatelo di 1 cm per sentire cosa vuole, ma non di più, oppure proseguite senza farci caso..