A Mirandola e a Carpi, tutti pazzi per il padel

CARPI, MIRANDOLA – Grazie alla collaborazione tra il gruppo Padelm2 e Coopernuoto, nella piscina comunale di Carpi e quella di Mirandola sono stati realizzati rispettivamente quattro e due campi, coordinati da Stefano Severi e Matteo Piazzi, in cui giocare a Padel, una disciplina che sta prendendo sempre più piede.

Il Padel è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche, e – componente non di poco conto – richiede una spesa minima. E’ una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere un motivo di divertimento e può essere anche semplicemente un’occasione di incontro e di “ritrovo”; può diventare nello stesso tempo una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma; può essere un’attività praticata da tutta la famiglia; può essere gratificante in termini di risultati sportivi.

I campi sono sia all’aperto che indoor.

Le regole sono basicamente quelle del tennis.

La racchetta è una “pala” solida e forata tale da renderla più leggera, la cui lunghezza massima non supera i 45,50 cm, mentre le palle, secondo la consistenza e le dimensioni approvate dalla FIP, sono le stesse del tennis.