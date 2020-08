Appuntamento al parco letterario di San Felice con Nakhes Atelier Espressivi

SAN FELICE SUL PANARO – Martedì 18 agosto alle 19, prosegue presso il parco letterario “Italo Calvino” (zona Conad), “Raccontiamoci nel parco”, letture e atelier artistici a cura di Nakhes Atelier Espressivi di Elisa Barioni. Stavolta l’incontro non sarà rivolto ai più piccoli, ma ai “grandi”, dai 15 anni in poi, per dedicare un po’ di tempo a sé stessi dopo gli ultimi complessi mesi. L’arte da sempre ha un effetto catartico sull’uomo, e in questa esperienza artistica verrà valorizzato proprio il processo creativo.

Per questo motivo non occorrono particolari doti artistiche, ma è fondamentale la curiosità e la voglia di sperimentare con l’arte! Sarà anche un momento da condividere tra genitori e figli, tra coppie, tra fratelli e sorelle, tra amiche, tra zii e nipoti…L’ultimo appuntamento di “Raccontiamoci nel parco”, sempre nel parco “Italo Calvino”, sarà martedì 25 agosto alle 18. Per informazioni e prenotazioni: tralenote.libreria@gmail.com, telefono 392/1314020. Eventi gratuiti ma gradita la prenotazione.

