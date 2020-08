Bomporto,con “Estate sicura 2020” consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità

Le conseguenze delle alte temperature possono avere effetti molto gravi sulla salute, specialmente per le persone anziane, malate o in condizioni di fragilità. Per fronteggiare eventuali disagi legati al grande caldo, il Dipartimento di cure primarie di Modena e Castelfranco Emilia e i Comuni dell’Unione del Sorbara hanno condiviso un programma di interventi, parte integrante di un più ampio progetto socio-sanitario a tutela della popolazione anziana o a rischio fragilità, finalizzato al contrasto dell’isolamento della popolazione fragile.

Le azioni previste vanno dalla “mappatura” delle situazioni di criticità al consolidamento di una rete di assistenza domiciliare, dal coinvolgimento dei medici di famiglia al monitoraggio costante delle persone maggiormente esposte, fino alla partecipazione del volontariato locale e alla sensibilizzazione di tuta la cittadinanza.

In questo quadro, il Comune di Bomporto e gli altri Comuni dell’Unione del Sorbara, in collaborazione con l’Azienda Usl di Modena, hanno avviato anche quest’anno il progetto “Estate Sicura 2020”, mirato a promuovere reti di sostegno in favore degli anziani e delle persone più fragili, che coinvolge i medici di Medicina Generale, il Servizio di Assistenza Domiciliare e le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Nell’ambito di tali iniziative è presente il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari di prima necessità e di farmaci. Le persone interessate possono chiamare il numero telefonico 339-7227158, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì il servizio è attivo anche dalle ore 14.30 alle 17.30.

