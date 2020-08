Cagnolino disabile tenuto alla catena e mai curato, ora sta meglio, cammina ed è pronto per una vera casa

SPILAMBERTO – La ricordate la storia del cagnolino disabile tenuto alla catena e che non era mai stato curato? Ora sta meglio, cammina grazie alla protesi che gli è stata costruita ed è pronto per una vera casa.

Fu la segnalazione di una ragazza, Giada, che cambiò la sua esistenza. E dopo che le guardie zoofile ambientali lo salvarono dalla cascina in cui veniva tenuto sempre alla catena, evidemente mal tenuto e con una vecchia frattura che non era mai stata curata e che gli ha tolto l’uso delle zampe, il cane è stato affidato al canile di Spilamberto.

E proprio i volontari del canile di Spilamberto raccontano quel che sta accadendo. Una bella storia di riscatto grazie al buon cuore di tante persone.

Questa è la storia di Pallino…

e vogliamo condividerla con voi.

Pallino è un cagnolino di 10 anni, paralizzato che ha vissuto per molti anni in condizioni precarie e non adatte a nessun cane, sopratutto a chi ha una paralisi agli arti inferiori.

Vi possiamo raccontare questa storia che per noi è A LIETO FINE perchè qualche giorno fa, una ragazza, Giada, ha visto coi propri occhi la condizione in cui Pallino viveva.

Ha deciso di non girare lo sguardo, ha deciso di attivarsi per far cambiare le cose, ha usato il cuore e la testa.

Ci ha contattati per capire cosa si potesse fare e tramite una volontaria le Guardie zoofile ambientali di FareAmbiente si sono attivate immediatamente. E’ grazie alla loro professionalità e preparazione che, in accordo con i proprietari, Pallino ci è stato ceduto e possiamo dire che forse da quel momento la sua vita è cambiata.

Pallino è stato portato in canile e abbiamo cercato di curarlo e pulirlo al meglio ma le sue condizioni erano abbastanza critiche.

Una rete di solidarietà incredibile si è attivata per questo esserino dolcissimo.

Qualche giorno dopo Pallino ha fatto il suo primo bagnetto, per la prima volta qualcuno ha avuto cura di lui.

“Trucco e parrucco” una bella lavata, taglio unghie, pelo in ordine e crema nelle sue ferite le dolcissime Valentina e Nicla hanno offerto questo restyling, e le ringraziamo di cuore per la delicatezza e l’amore.

Nel frattempo un artigiano si è offerto di costruire un carrellino per Pallino, un carrellino che gli permettesse di vivere in modo dignitoso senza dover trascinarsi tutto il giorno.

Ringraziamo immensamente questo signore per aver generosamente donato la sua opera ed il suo tempo a questa creatura. E’ grazie a lui che oggi pallino fa corse enormi!

E’ grazie a Giada che ora Pallino ha una possibilità.

E’ grazie a Valentina e Nicla che oggi la salute di Pallino è decisamente migliorata.

E’ grazie al lavoro delle guardie e dei volontari del canile che Pallino forse potrà trovare un po di amore ed affetto in una famiglia tutta sua.

Noi lo stiamo viziando!

Gli abbiamo procurato tappeti morbidi e messi per terra nel suo box per farlo girare senza tagliarsi e rovinarsi ancora di più le zampette, già malconce.

Ma la solidarietà non è finita qui, grazie alle guardie di FareAmbiente tante persone hanno fatto una donazione al canile per assicurare a Pallino i test necessari, le cure veterinarie e tanta pappa buona!

Noi, come volontari, abbiamo voluto raccontarvi questa vicenda per tanti motivi.

Il primo è che da cosa nasce cosa, se Giada non ci avesse contattati… Pallino vivrebbe ancora in modo indegno, a catena e a contatto con sassi ed asfalto procurandosi dolore e ferite.

Il secondo è che l’unione fa la forza. Nessuno di noi singolarmente avrebbe potuto “risolvere”la situazione.

Invece chi è buono di cuore incontra tante persone pronte ad aiutare.

Nessuno dice che sia stato semplice, l’impegno deve essere costante e non bisogna mollare, ma questa è la riprova che l’universo aiuta chi si prodiga per aiutare. E aggiungiamo che se vedeste che spettacolo di cagnolino è ora, quanto è felice e grato, come si diverte adesso… non lo riconoscereste da come era prima…

Il nostro ringraziamento va a tutti voi… anche a chi non ha voluto essere nominato.

Presto Pallino sarà pronto per essere adottato… finalmente.

L’amore genera amore. Pallino ne è la testimonianza vivente.

“i volontari del Canile di Spilamberto”