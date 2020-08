Carpi, fa l’ambulante ma non aveva mai preso la patente di guida

CARPI – Non aveva mai conseguito la patente, ma faceva il commerciante ambulante nei mercati della provincia: è stato fermato dalla Polizia Locale, durante normali controlli stradali, che lo ha sanzionato per 5.110 euro; insieme a lui è stato sanzionato anche l’uomo con cui viaggiava, perché essendo risultato il proprietario del furgone gli è stato contestato l’incauto affidamento del mezzo; sequestro amministrativo di tre mesi per il veicolo, cui sono stati apposti i sigilli.

In un altro intervento, gli agenti hanno poi sanzionato per 1.736 euro un cittadino italiano, perché aveva lasciato in stato d’abbandono sulla pubblica via due auto risultate prive di assicurazione. I due mezzi, entrambi di proprietà della stessa persona, erano in sosta da tempo, compromettendo anche il decoro dell’area: una volta risaliti al proprietario, sono stati rimossi e sottoposti a sequestro amministrativo, oltre alla sanzione di 868€ ciascuno.

La Polizia Locale ricorda infatti che l’obbligo della polizza RCA vale anche per veicoli non utilizzati, se tenuti in sosta in spazi pubblici (strade o parcheggi) o spazi a uso

pubblico: l’esonero è solo se il veicolo è fermo in area privata.

