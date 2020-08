San Prospero, riapre il nido e ripartono i servizi scolastici

SAN PROSPERO – L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, a partire dal mese di luglio, sta lavorando per la riorganizzazione e la ripartenza dei servizi educativi 0-3 anni e di frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del tempo scuola e di rispondere alle esigenze delle famiglie.

Il nido d’infanzia del comune di San Prospero riaprirà le porte il 9 settembre 2020.

L’anno educativo inizierà regolarmente con servizio di pre-ingresso.

Le indicazioni normative permettono di creare gruppi/sezioni di bambini simili a quelle degli scorsi anni, con l’obbligo di rispettare la stabilità dei gruppi ed evitare le attività di intersezione degli stessi, in questo modo molti aspetti identitari del nido d’infanzia possono essere mantenuti.

Per i bambini che già frequentavano l’asilo nell’anno educativo 2019/2020, per i primi tre giorni (9/11 settembre), la frequenza sarà part time, per permettere loro un nuovo ambientamento dopo il lockdown.

E’ stato fissato un incontro informativo/formativo con le famiglie sia dei bambini che hanno già frequentato nell’a.s.2019/2020, sia dei bambini “nuovi” in vista dell’apertura dei servizi, che si terrà il 3 settembre dalle ore 17.00.

Inoltre, a partire dal 14 settembre inizieranno i servizi di pre-ingresso e prolungamento orario per la scuola d’Infanzia, il servizio di pre ingresso per la Primaria e Secondaria di 1° grado, e il servizio mensa per le scuole dell’infanzia e primaria, nel pieno rispetto di ogni protocollo vigente, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio Covid-19, secondo un calendario che sarà presto reso noto.

Per quanto concerne il trasporto scolastico, in attesa di maggiori informazioni e chiarimenti da parte del Governo, si stanno valutando le modalità con cui offrire questo servizio, con l’obiettivo di poterlo erogare già dal primo giorno di scuola.

Si invitano le famiglie a consultare già dai prossimi giorni i siti internet degli istituti scolastici, del Comune e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord per ogni altra dettagliata informazione.

Nel comune di San Prospero, dalla prossima settimana saranno realizzati incontri durante i quali la Direzione scolastica e l’amministrazione forniranno informazioni dettagliate alle famiglie in merito alla ripresa dell’anno scolastico.