Bilancio positivo per i centri estivi di Medolla

MEDOLLA – Dal 22 giugno al 4 settembre, per la prima volta senza un giorno di pausa, neppure a Ferragosto. Alla partenza tanti i dubbi e le incognite, ma al termine dei centri estivi di Medolla, il bilancio è sicuramente positivo. In undici settimane si sono infatti registrate oltre 600 presenze (633, per la precisione), suddivise tra il centro estivo per bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria. Per la buona riuscita di un servizio così importante per i bambini e i loro genitori, l’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente, oltre alle stesse famiglie per lo spirito collaborativo con cui sono state affrontate le diverse novità imposte dalle normative anti-Covid, anche organizzatori, educatori e operatori, per la professionalità e lo spirito di servizio con cui hanno consentito ai bambini di passare giornate finalmente spensierate e in completa sicurezza.

Si ricorda infine alle famiglie che entro l’8 settembre è possibile fare richiesta per l’assegnazione di contributi a sostegno della spesa per la frequenza dei centri estivi 2020. Tutte le informazioni e la modulistica sul sito dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017