Finale Emilia, Biagi: “I cittadini reclamano la Casa della Salute, ma dall’Ausl tutto tace”

FINALE EMILIA – La preoccupazione da parte dei cittadini di Finale Emilia per i ritardi nella realizzazione della Casa della Salute aumenta. Le lamentele, le segnalazioni, le telefonate, di conseguenza. I finalesi attendono dal 2012 che vengano cominciati i lavori, che slittano di anno in anno senza che nessun cantiere dia il fischio d’inizio. Il vice sindaco con delega alla Sanità Lorenzo Biagi da quattro anni, da quando la Lega ha vinto le elezioni, sollecita l’Ausl richiedendo incontri che non si sono mai verificati, dal momento che non è stata mai data risposta. Col direttore di Distretto, Angelo Vezzosi, i rapporti sono positivi, ma sono arrivate solo rassicurazioni e null’altro. I cittadini protestano e si domandano come mai tutti questi ritardi, rimbalzando le domande al Comune. Da parte sua, il Comune sollecita l’Ausl da quattro anni, più volte al mese. Ma ancora non si sa quando e se cominceranno i lavori.

