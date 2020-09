Finale Emilia, tagliano l’erba ma non la raccolgono

Finale Emilia, tagliano l’erba ma non la raccolgono. E’ quanto accaduto mercoledì mattina. Sulla pista ciclabile via Bonacatti dalle 8.30 sono iniziati i lavori di manutenzione che comportano anche gli sfalci delle erbacce. Un’ottima notiiza, ma stavolta manca un pezzo del servizio: come si vede nelle immagine riprese nel corso dlla giornata, l’erba tagliata non è stata raccolta, non è stato messo nessun cartello per cui resta il pericolo di scivolare.

