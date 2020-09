Forza Italia: “Mirandola e Vignola ospedali di I livello. Il Pd in campagna elettorale fa becero populismo, quando da anni non muove un dito per denunciare la voragine Baggiovara-Policlinico che ha affamato i piccoli ospedali di servizi e posti letto”.

La legge regionale da un ruolo fondamentale alla CTSS e alla Provincia perché il punto di vista della strategia sanitaria non può essere fatto dal buco della serratura di un municipio. Questo è quello che sta facendo la candidata sindaco Muratori del PD a Vignola.

Non è possibile offrire ai cittadini un dibattito così importante per la città, senza raccontare la verità sulla cornice giuridica in cui si muove. Così si fa un danno ai vignolesi e a tutto il distretto.

Avere uno ospedale di I livello significa riempire di servizi e contenuti il nosocomio. Il PD in questi giorni ha promesso di fare l’innalzamento sia a Mirandola che a Vignola. Questo significa aprire due terapie intensive in più, avere pediatria h24, non avere più aree omogenee… servizi essenziali che tutti quanti noi vorremmo, ma è compito della Politica ottenerle il massimo i con giusti strumenti. Non il becero populismo offerto in questi giorni.

Sono cambiate le regole per classificare gli ospedali? No, quindi il PD si inventa spot elettorali sulla pelle dei cittadini.

In diverse occasioni in Provincia, istituzione di cui la Muratori è stata a lungo assessore, abbiamo chiesto al PD di prendere posizione sul PAL e ci è sempre stato risposto picche. Nessuno della maggioranza voleva affrontare il tema, ad esempio, della fusione Baggiovara e Policlinico. Così come, nessuno ha avuto il coraggio di dire che i posti letto erano concentrati a Modena. Oggi i conti “abitanti fratto posti letto” è risibile per chi ha alle spalle questo percorso di impoverimento della sanità in provincia.

Mentre il PD fa melina, l’altra mattina l’assessore regionale della Lombardia Giulio Gallera era a Pieve di Coriano (10 km da Mirandola) ad inaugurare una nuova TAC, affermando che l’investimento è strategico per un territorio di confine capace di attrarre pazienti dall’Emilia e dal Veneto.

I piccoli ospedali sono un presidio del territorio indispensabile per offrire servizi di emergenza-urgenza, ambulatoriali, di prossimità, di degenza e di riabilitazione, ma, e su questo il PD è sordo, sono un contenitore eccezionale (vista la disponibilità di sale operatorie) per insediare specialità in grado di attirare pazienti e smaltire quelle liste d’attesa che Baggiovara non riesce a fronteggiare adeguatamente.

Alberto Frontini

Capolista FI Vignola

Antonio Platis

Consigliere Provinciale FI

Piergiulio Giacobazzi

Coordinatore Provinciale