Nonna e nipote a San Felice rischiano la vita su via Salicella per colpa di un ubrico al volante

Nonna e nipote a San Felice rischiano la vita su via Salicella per colpa di un ubrico al volante. E’ accaduto venerdì scorso, quando un uomo si è messo alla guida della sua auto completamente ubriaco. Aveva imboccato via Salicella, una stratta stradina di campagna, e nella sua andatura disconnessa e a zig zag ha sfiorato una nonna che aveva portato fuori il nipotino in passeggino. Ad accorgersi di quanto accadeva è stata una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Mirandola che stava transitando in zona e che è riuscita a bloccare l’auto proco prima che prendesse in pieno i pedoni.

Tutto merito della prontezza di spirito dei Forestali: in due sono scesi dall’auto, hanno rincorso quella dell’ubriaco e uno si è gettato dentro dal finestino aperto, tirando il freno a mano e bloccando così la sua folle corsa.

