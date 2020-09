Novi, progetto “Prato Fiorito”, l’affascinante mondo dei fiori amici delle farfalle e delle api

NOVI DI MODENA – Il Comune di Novi di Modena ha più volte chiaramente dimostrato come il proprio pensiero sia quello di tutelare il Territorio e mettere in campo strategie volte a combattere i cambiamenti climatici.

L’azione amministrativa si è nuovamente orientata in questo senso, progettando un’azione concreta nell’ambito della protezione delle api e delle farfalle.

Per contribuire in modo fattivo alla conservazione della biodiversità ha progettato di destinare a colture mellifere una delle aree di circa 4000 mq e collocata nella frazione di Rovereto nella zona sportiva accanto al nuovo spazio Multiverso di recente inaugurazione.

Lo scopo è quello di creare delle colorate e “gustose” zone per le farfalle e api, dei piccoli e profumati giardini ricchi di varietà che rappresentano l’habitat e il nutrimento perfetto per insetti amici dell’uomo come bombi, api, farfalle, coccinelle ed in generale tutti gli insetti utili, come gli impollinatori o i predatori naturali di insetti dannosi, dare sostentamento non solo alle api domestiche e solitarie ma a tutti gli insetti impollinatori in generale.

Il progetto poi si arricchisce di una ulteriore tipologia attuativa, sull’esempio di numerosi altri Comuni italiani, creando quelle che vengono chiamate “Strade delle api”, veri e propri corridoi verdi, piantumati a fiori ed essenze vegetali mellifere, che si sviluppano sfruttando le zone a bordo strada urbane ed extra urbane. Per questa azione sono state individuate le aiuole poste sulla Strada Provinciale 413, in fregio al percorso ciclabile urbano, oggetto di studio per una loro corretta riqualificazione attraverso la redazione di un progetto complessivo organico. L’operazione “Prato fiorito” coinvolgerà poi non solo le scuole ma anche la cittadinanza, in una serie di iniziative volte al favorire buone pratiche di coltivazione degli orti domestici, affinché si creino sempre più comunità attive consapevoli, in grado di fare scelte quotidiane e di lungo termine per salvaguardare la salute di tutti.

Le aree individuate per la realizzazione del progetto sono due: Rovereto sulla Secchia destinati circa 4000mq accanto alla nuova area spettacoli e sportiva "Multiverso" Novi di Modena le aiuole poste sulla Strada Provinciale 413

