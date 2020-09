San Felice, Lista Civica: “Se il Pd non ci vuole, basta solo dirlo”

SAN FELICE SUL PANARO – La lista di maggioranza Lista Civica Noi Sanfeliciani ha diramato una nota in merito alle recenti polemiche a seguito delle dichiarazioni degli esponenti locali del PD Area NORD:

Abbiamo letto con sconcerto l’ultimo attacco del Pd sanfeliciano contro il nostro sindaco Michele Goldoni, che si aggiunge alle recenti dichiarazioni rese dal coordinatore del Pd dell’Area Nord Simone Silvestri. Adesso il disegno è decisamente chiaro: il Pd vuole spingere il Comune di San Felice sul Panaro fuori dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord e non vuole Michele Goldoni presidente.

Questa è l’unica spiegazione possibile.

Se il Pd non ci vuole, basta solo dirlo chiaramente e noi ne trarremo le dovute conseguenze.

Il nostro unico e solo obiettivo è stato sempre quello di tutelare i nostri concittadini. Per questo motivo abbiamo deciso di restare nell’Unione anche perché non abbiamo ritenuto fosse opportuno uscire nell’attuale complicatissimo periodo che stiamo vivendo.

Per quanto riguarda la presidenza, Michele Goldoni lo ha già ribadito e noi lo ripetiamo: appena eletto sindaco ha ritenuto che i primi mesi del proprio mandato dovessero essere interamente spesi al servizio del nostro Comune, ma se oggi fosse necessario essere presidente dell’Unione per il bene delle nostre comunità, lo farebbe sempre e solo per mero spirito di servizio.

Ma questi reiterati attacchi, prima quello di Silvestri, adesso quello del segretario del Pd di San Felice Nicolò Guicciardi, ci fanno supporre che ci sia una più o meno nascosta strategia per costringere San Felice a uscire dall’Unione, al motto: “dividi et impera”.

Quanto indirettamente si legge tra le righe di entrambi gli interventi è che il Pd voglia sbarazzarsi di tutti i Comuni non direttamente governati (che sono anche i più grandi) e fare una piccola Unione a sei! Ripetiamo: che lo dicano chiaramente e faremo le nostre dovute valutazioni.

Non ci meravigliamo quindi di questo attacco “teleguidato”, infatti lo sa persino Guicciardi che il nostro sindaco non è iscritto ad alcun partito, ha il proprio lavoro “oltre la politica” ed è un uomo libero perché non deve rispondere ai diktat delle segreterie politiche, ma solo ai nostri concittadini.

Il nostro gruppo poi, del quale fa certamente parte anche la Lega, è veramente civico perché unisce trasversalmente tante sensibilità diverse e lo hanno ben capito i sanfeliciani in questi mesi di difficile governo del territorio.