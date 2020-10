A Bomporto quest’anno non ci sarà la Fiera di San Martino

Abbiamo pensato e sperato fino all’ultimo che San Martino, la nostra Fiera storica, più che centenaria, si potesse fare. E ci abbiamo provato; quando i dati dei contagi erano stabilizzati e lasciavano credere ad una situazione verso la normalità, ci siamo incontrati più volte con il Comitato Fiera e con le associazioni di volontariato da sempre protagoniste della Fiera, che non ci stancheremo mai di ringraziare, e ci siamo detti “in tono minore ma facciamola, andiamo avanti, studiamo quello che si può fare in sicurezza, nel rispetto delle normative Anti-Covid, ma facciamola lo stesso”.

Ma ora è arrivato il Decreto del Governo (dpcm) e non lascia molto spazio. Non ne vediamo più le condizioni. Purtroppo.

Alla luce di quanto indicato nel Decreto è evidente che buona parte di quanto visto nelle edizioni precedenti della Fiera non sia realizzabile e allora, consultati gli uffici comunali, sentiti i volontari e le associazioni, e considerando che per un Ente pubblico l’attenzione deve essere massima e il senso di responsabilità alto, abbiamo deciso che organizzare la fiera in questo clima avrebbe poco senso.

La Fiera di San Martino 2020 non ci sarà, con una decisione di Giunta si è scelto di annullare l’appuntamento dell’anno che i bomportesi aspettano con più entusiasmo. Del resto anche loro, i cittadini, in questi giorni, ci hanno manifestato la poca voglia di uscire dovuta ai legittimi timori della situazione sanitaria nuovamente aggravatasi.

Come si fa a garantire il distanziamento di un metro in un mercato, in uno spettacolo itinerante, intorno a stand pensati e creati per attirare gente ? è praticamente impossibile garantire le distanze, una fiera per sua natura è un evento dinamico, ed è il suo bello… una fiera è fatta per stare insieme, aggregarsi e socializzare, proprio ciò che in questo momento è sconsigliato, per motivi di salute, che, come si sa, viene prima di tutto.

Non sarebbe davvero giusto creare occasioni di potenziale contagio e creare situazioni di possibile pericolo per i nostri cittadini ed esporre a rischi i molti, preziosi volontari impegnati nella realizzazione della manifestazione. La responsabilità di proteggere loro, cittadini e volontari, è la considerazione più forte che ci ha spinto a prendere questa decisione che, è ovvio, non avremmo mai voluto prendere.

Siamo sicuri che la grande maggioranza di voi concorderà con noi che questa è la scelta più ragionevole, più seria. Con grande rammarico, ma con senso di responsabilità.