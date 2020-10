Colpito da un masso in autostrada, grave il consigliere regionale Michele Barcaiuolo

Colpito da un masso in autostrada, grave il consigliere regionale Michele Barcaiuolo. L’esponente di Fratelli d’Italia era in viaggio sulla A1, andava in direzione nord, quando l’auto su cui si trovava è stata colpita da un masso che si è staccato da uno dei giunti del manto autostradale, sollevato da un tir di passaggio che lo ha scagliato con forza sulla macchina.

Il sasso ha colpito Barcaiuolo – che era seduto sul sedile del passeggero, in pieno volto, sfondando il parabrezza

Il leader di Fratelli d’Italia in Regione è stato in Terapia Intensiva a Baggiovara, l suo compagno di partito Galeazzo Bignami fa sapere chesta meglio.

23 ottobre 2020 – “Anche oggi ci troviamo di fronte all’ennesimo incidente assurdo causato da una rete autostradale italiana ridotta a un colabrodo. Un masso si è staccato da un giunto autostradale della A1, tra Bologna e Modena, frantumando il parabrezza di un’auto e ferendo gravemente il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo che si trovava a bordo. La vicinanza piena al consigliere e alla sua famiglia deve accompagnarsi a una amara riflessione sul Sistema-Paese”. A parlare è la portavoce di Ruote Libere, raggruppamento di imprenditori dell’autotrasporto, Cinzia Franchini. “Spesso a fare le spese di una incuria colpevole e indecente delle strade italiane sono gli autotrasportatori, ma tutti gli utenti sono a rischio. Purtroppo la triste realtà è quella di un Paese dove ci si alza al mattino per andare al lavoro e si deve mettere in conto di correre il rischio di essere travolti dal crollo di un ponte o di essere colpiti da un masso a causa di un fondo stradale indegno“. “La ministro De Micheli invece di continuare con le sue stucchevoli passerelle, invece di pensare a come gestire le concessioni fingendo che tutto cambi per non cambiare nulla nella realtà, si preoccupi della manutenzione ordinaria delle nostre strade. Molti autotrasportatori segnalano da tempo le condizioni precarie in cui versano tanti ponti e la presenza di voragini e sassi sul manto stradale – conclude Cinzia Franchini -. Vanno puntati i fari sulla intera filiera degli appalti e subappaltati pubblici, vanno controllati i lavori già realizzati e vanno verificati con scrupolo i cantieri futuri. La sicurezza delle opere pubbliche è un compito di fronte al quale il Governo non può sottrarsi: si avvii immediatamente una verifica sulla avvenuta o meno mappatura di ponti e viadotti e sullo stato del manto autostradale, anteponendo questa attività a qualsiasi altra opera, magari più mediatica, in programma”. Foto dal quotidiano La Pressa:



NCIDENTE BARCAIUOLO, GLI AUGURI DA MODENA Sindaco e presidente del Consiglio comunale per una “pronta guarigione” del consigliere regionale: “Chiarire eventuali responsabilità” Auguri di pronta guarigione al consigliere regionale modenese Michele Barcaiuolo. Arrivano dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi informati dell’incredibile incidente in autostrada in cui è rimasto seriamente ferito l’esponente politico di Fratelli d’Italia, già consigliere comunale a Modena. Oltre agli auguri di pronta ripresa, Muzzarelli e Poggi si dicono vicini ai familiari e sottolineano la necessità di chiarire eventuali responsabilità dei gestori del tratto autostradale per ciò che è avvenuto.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Emilia-Romagna, appresa la notizia di quanto accaduto al Consigliere Michele Barcaiuolo ed ai suoi collaboratori nella giornata di ieri mentre percorrevano il tratto dell’Autostrada A1 tra Bologna e Modena Sud, esprime vicinanza all’amico e collega ed alla sua famiglia.

La priorità è ovviamente che il nostro Collega si riprenda presto, ma non possiamo non evidenziare come si tratti di un episodio gravissimo che, solo per un miracolo, non si è trasformato in tragedia, ennesima dimostrazione di come la manutenzione delle nostre strade ed autostrade sia estremamente carente sebbene i costi elevati dei pedaggi che gli automobilisti sono chiamati a pagare ai concessionari.

Ingenti cifre che ogni anno questi gestori dovrebbero reinvestire proprio per migliorare la sicurezza, ma che evidentemente vengono utilizzati in altro modo lasciando le nostre autostrade disseminati di rattoppi, interventi provvisori che col tempo diventano ancora più pericolosi disseminando il manto stradale di detriti anche di grandi dimensioni.

La responsabilità deve essere immediatamente appurata dalle autorità competenti, ma Società Autostrade per L’Italia che, al di là dei siparietti del Governo, è ancora oggi titolare della concessione di questo e di altri importanti tratti autostradali, dimostra una volta ancora le proprie mancanze e l’assoluto disinteresse per la sicurezza delle persone che quotidianamente transitano su queste pericolose arterie.

Se questi soggetti non sono in grado di fare quello per cui sono lautamente pagati, si facciano da parte che nessuno ne sentirà la mancanza, per questo chiederemo al Presidente Bonaccini, che ringraziamo per l’immediata solidarietà e sensibilità istituzionale, che intervenga in merito.

Marco Lisei – Capogruppo FDI Consiglio Regionale Emilia Romagna

Giancarlo Tagliaferri – Consigliere FDI Regionale Emilia Romagna

