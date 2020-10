Incontri, flash mob e seminari online, anche Mirandola partecipa alla Settimana per l’Allattamento

Fino a mercoledì 7 ottobre 2020 in tutto il mondo si svolge la XXVI Settimana per l’Allattamento materno (Sam), promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e il valore dell’allattamento al seno. Il tema conduttore di questa edizione è “L’allattamento si prende cura del pianeta” (For a Halthier planet) ed è pensato per sottolineare il legame tra allattamento e sviluppo sostenibile. Anche l’azienda USL di Modena propone, in collaborazione con amministrazioni comunali e associazioni, una serie di iniziative nei sette Distretti Sanitari del territorio. Ulteriori aggiornamenti sugli eventi saranno pubblicati sul sito www.ausl.mo.it.

Distretto di Modena

Le ostetriche del Consultorio di Modena incontrano le neo mamme presso la nuova Casa della Salute, nelle giornate di lunedì 5 ottobre e giovedì 8 ottobre dalle ore 9 alle ore 12.

Sempre lunedì 5 ottobre e giovedì 8 è in programma un incontro online dal titolo ‘Allattamento ed ecologia: linea diretta con l’ostetrica sul web’ (dalle ore 8.30 alle ore 12.30) dove una professionista dedicata offrirà consulenze alle neo mamme e ai neo genitori.

Qui il link per l’incontro online del 5 ottobre, sulla piattaforma Teams

Qui il link per l’incontro online dell’8 ottobre, sulla piattaforma Teams

Distretto di Carpi

Le iniziative si svolgeranno sabato 3 ottobre in Piazza Martiri dalle ore 9.30. Saranno presenti i punti informativi dei reparti di Ostetricia e Pediatria dell’Ospedale ‘Ramazzini’; del Consultorio Familiare; del Gruppo Aiuto Allattamento Materno (GAAM); del Centro per le Famiglie. Alle ore 11.30 andrà in scena il flash mob regionale “Allattiamo insieme”.

Distretto di Mirandola

Fino al 3 ottobre, presso l’Ospedale ‘Santa Maria Bianca’, un’ostetrica del Consultorio sarà presente tutti i giorni, dalle 14.15 alle 15.15, nella sala degli ambulatori di Ostetricia per incontrare, insieme alle infermiere, le mamme che verranno dimesse in giornata dal reparto. Negli stessi giorni alcune mamme già in fase di allattamento incontreranno le neo madri per raccontare la loro esperienza e fornire consigli utili.

Distretto di Castelfranco Emilia

Il 3 ottobre in Corso Martiri (dalle ore 10, all’angolo con Piazza Garibaldi) si svolgerà un flash-mob organizzato dagli operatori del Consultorio Familiare; il Comune di Castelfranco Emilia; l’associazione ‘Allattiamo mamme 0-12’; il servizio Vaccinazioni/Pediatria di Comunità; il Centro per le Famiglie ‘L’Angolo delle Coccole’ e ‘Officina’.

Distretto di Sassuolo

Il 3 ottobre, dalle ore 10 alle ore 11, si terrà l’incontro online ‘A come Allattamento’ sulla piattaforma Teams. L’iniziativa è aperta fino a un massimo di 250 donne che possono richiedere il link di partecipazione al Centro per le Famiglie di Sassuolo.

Fino al 7 ottobre, inoltre, le operatrici sanitarie del Consultorio saranno a disposizione in sede per fornire informazioni su allattamento e sostenibilità.

Distretto di Vignola

Il 3 ottobre, dalle ore 15, presso l’area antistante la Biblioteca ‘Auris’ di Vignola, si terrà un flash-mob dedicato all’allattamento materno con la presenza degli operatori dell’AUSL e del Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli ed altri partners della rete del progetto “Essere al mondo, mettere al mondo. Una rete che accoglie”. A seguire interverrà via Facebook la giornalista Giorgia Cozza che presenterà il suo nuovo libro ‘Bebè a costo zero’.

Il 6 ottobre, alle ore 18, per il ciclo “Conversazioni per …genitori curiosi”, è in programma un meeting online (gratuito e su iscrizione) dal titolo ‘Maternità e Diritti’.

Distretto di Pavullo

Fino al 10 ottobre sarà allestita una bacheca a tema presso la Biblioteca di Pavullo.

Il 3 ottobre, alle ore 15.30, è in programma un flash-mob a cura dell’associazione di volontariato ‘MammAmica’. L’appuntamento si terrà all’aperto presso l’area antistante il Palazzo Ducale di Pavullo.

Il 3 ottobre, dalle ore 16.15 alle ore 17.30, si terrà una conversazione online aperta ai genitori sul tema dell’allattamento, organizzata dal reparto di Ostetricia, le volontarie di ‘MammAmica’ e la Pediatria di Comunità.

Il 10 ottobre, dalle ore 8 alle ore 13.30, è previsto un webinar aperto a tutti professionisti, volontari, educatori e servizi sociali, dal titolo ‘Strumenti per la donna e la famiglia per sostenere, promuovere l’allattamento durante l’emergenza Covid’

