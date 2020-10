Le Campane di Finale tornano a suonare

FINALE EMILIA – Un simbolo di speranza, come le ha definite il parroco don Daniele Bernabei. Le campane di Finale Emilia sono arrivate in piazza Verdi, per essere benedette dal Vicario generale dell’arcidiocesi, don Giuliano Gazzetti.

Lo scorso Natale, proprio don Daniele ha lanciato il progetto «Din don dan» per la creazione di un ‘concerto’ completo di campane da collocare sulla torre campanaria attualmente in ristrutturazione. Alle quattro campane già esistenti si aggiungono le cinque di nuova realizzazione, per completare l’arco armonico. All’interno del campanile verrà montata un’apposita struttura che alloggerà le nove campane: otto campane su nove potranno suonare a distesa e quattro di esse addirittura a bicchiere, ovvero con una rotazione quasi completa sull’asse.

Le quattro campane ‘storiche’ risalgono al 1948: il Duomo di Finale era dotato di campane più antiche (risalenti al 1571, 1633, 1671 e 1770) che nel periodo bellico vennero purtroppo requisite e fuse per diventare armi. Per realizzare le nuove campane sono state studiate forma e sagoma di quelle precedenti, e il lavoro è stato portato a termine da Cristian Gagliani della celebre fonderia Capanni di Castelnuovo Monti. Le ‘vecchie’ campane hanno un diametro compreso fra i 70 e i 105 centimetri, e la maggiore pesa 650 chili: le ‘sorelle’ di nuova creazione misurano fra i 76 e i 53 centimetri di diametro e pesano fra gli 84 e i 240 chili.

Sulle campane sono riportate immagini sacre, citazioni bibliche e i nomi dei donatori: sono stati scelti San Geminiano e Santa Clelia Barbieri, la Beata Vergine delle Grazie, san Michele Arcangelo, Gesù Misericordioso, perfino la riproduzione del dipinto del Guercino, con la Madonna col Bambino e San Lorenzo, custodito alla chiesa del Seminario. L’intero progetto ha un costo di 80mila euro, coperto dai parrocchiani. Una volta issate sul campanile, verranno poi completati i lavori di copertura del Duomo: le opere di ristrutturazione del Duomo stanno procedendo, e il 2021 dovrebbe finalmente vedere la riapertura dell’amata chiesa. Quel giorno, naturalmente, le campane suoneranno a festa: ed è un giorno molto atteso.

Solo con nove campane si completa l’escursione musicale delle campane stesse, compreso il tastino nero del pianoforte: in questo modo si potranno organizzare veri concerti di Campane e gare fra campanari.

