Medolla, al teatro Facchini si parla di adolescenti

Ha per titolo “Costruire una mappa delle risorse disponibili per le problematiche inerenti l’adolescenza” il seminario in programma venerdì 23 ottobre dalle ore 16 alle 19, originariamente previsto al Teatro Facchini di Medolla, ma che si svolgerà in modalità da remoto e in diretta sul sito www.matmodena.it.

L’appuntamento rientra nel programma di “Màt – Settimana della salute mentale”, giunto alla sua decima edizione. L’incontro sarà dedicato alla presentazione di tutti i professionisti dei Servizi e delle Associazioni che si occupano di adolescenti a rischio (sostanze, ritiro sociale, comportamenti antisociali, esordi psicotici, disturbi alimentari), con l’obiettivo di un dialogo interattivo con gli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori, in modo da creare i presupposti, grazie ad esperienze vicine, per la costituzione di un Tavolo per l’Adolescenza nel Distretto Terre del Nord. Per il DSM-DP, gli interlocutori indicati sono Bettina Barbieri (NPIA), Roberta Covezzi e Antonio De Novellis (CSM) e Pierangelo Bertoletti (SERT), Maria Corvese (Psicologia Clinica, referente per i progetti per l’adolescenza), oltre al Dottor Tibaldi (Direttore Area Nord) ed al Dottor Angelo Vezzosi, come Direttore del Distretto. Ad essi si uniranno Valerio Valentini (Sportello Psicologico nelle scuole), Barbara Zanolli (psicologa dello Spazio Giovani), Luca Barbieri (Sportello Giovani UCMAN). L’iscrizione è obbligatoria mandando una mail alla segreteria organizzativa mat.areanord2020@gmail.com.

“Questo focus sull’adolescenza – commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche socio-educative Graziella Zacchini – lo faremo con i medici referenti in Area Nord perché si crei una sorta di vademecum nel nostro distretto di come fare rete e come sostenere ragazzi e famiglie, iniziando proprio dalla scuola e dalle agenzie educative che ogni giorno vivono con loro. Esperienze come quella del lockdown ci confermano che la depressione, i disturbi alimentari e tante altre patologie devono essere affrontate ed accompagnate da tutta la società, non solo dai medici.”

