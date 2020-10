Per i medici di Camposanto una targa di ringraziamento dal Comune

Per i medici di Camposanto una targa di ringraziamento dal Comune. Spiega la sindaca Monja Zaniboni: “Per ringraziare di cuore per il lavoro svolto in piena fase emergenziale, mettendo a rischio la propria salute”

Stamattina abbiamo incontrato i medici di base per continuare il proficuo confronto sulle tematiche sanitarie del nostro territorio e ricevere aggiornamenti sulla riorganizzazione dei loro studi medici a seguito del prolungarsi dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Inoltre abbiamo colto l’occasione, dando loro un piccolo riconoscimento, per ringraziare di cuore per il lavoro svolto in piena fase emergenziale, mettendo a rischio la propria salute. Ringraziamo loro anche per la collaborazione con l’Amministrazione, che ha contribuito ad informare adeguatamente i cittadini in una fase altamente difficile per tutti.

