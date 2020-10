Per La Zerla taglio del nastro dei nuovi laboratori a Mirandola

Fine settimana di appuntamenti celebrativi per la cooperativa sociale di Mirandola. La Zerla festeggia i suoi primi 20 anni e sabato 3 ottobre c’è il taglio del nastro per i nuovi laboratori ciclofficina e falegnameria. Nel pomeriggio, alle 15,00, convegno regionale su “Politiche sociali e lavoro: il valore delle abilità differenti.

La Cooperativa Sociale “La Zerla” di Mirandola compie 20 anni; vent’anni per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà che saranno ripercorsi, sabato 3 ottobre, con due appuntamenti di particolare significato. Alle ore 11,00, presso la sede operativa di via XI Settembre 2001, alla presenza del sindaco di Mirandola, Alberto Greco, e del presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti, saranno inaugurato i due nuovi laboratori che ospiteranno la ciclofficina e la falegnameria.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00 all’auditorium “Rita Levi Montalcini”, convegno regionale sul tema “Politiche sociali e del lavoro: il valore delle abilità differenti” con gli interventi, tra gli altri, della professoressa Flavia Franzoni Prodi e della consigliera regionale Palma Costi, già assessore alle attività produttive e alla ricostruzione post sisma 2012, della Regione Emilia Romagna.

Cooperativa sociale dal giugno 2000, “La Zerla” opera a Mirandola e nei comuni dell’area nord per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà. Occupa, mediamente, più di 40 giovani a cui si affiancano 15 soci volontari.

Cinque sono i laboratori interni e le attività esterne per l’avviamento al lavoro e la formazione professionale: recupero e selezione della plastica di scarto dalle produzioni biomedicali; scodellamento presso le mense scolastiche; gestione dei conferimenti presso le isole ecologiche; laboratori di grafica e stampa, falegnameria e ciclofficina.

In venti anni sono stati 450 i ragazzi che hanno partecipato ai percorsi per l’inserimento lavorativo promossi dalla Coop. La Zerla in stretta collaborazioni con i servizi socio sanitari del territorio; per 45 di essi con assunzione presso aziende profit e non profit. Vent’anni di storia vissuti con spirito di auto-imprenditorialità e solidarietà, ricchi di futuro e di investimenti, a cominciare dai due nuovi laboratori di falegnameria e ciclofficina, realizzati anche grazie al sostegno della fondazione Donor Italia Onlus, e dal nuovo settore Scuola e Formazione e di alfabetizzazione in lingua italiana per lavoratrici extracomunitarie.

