Policlinico: da venerdì a domenica cambia il percorso per arrivare all’ingresso 1

Venerdì 9 ottobre, a partire dalle ore 14,00 cominceranno a fianco dell’ingresso 1 del Policlinico di Modena i lavori di installazione della struttura a tenda che, una volta ultimata, costituirà il Punto Controllo e Accesso per tutti i cittadini che si recheranno al nosocomio di via del Pozzo. I lavori termineranno domenica e da lunedì il percorso pedonale sarà ripristinato.

Per consentire i lavori preliminari di installazione della struttura, da venerdì 9 a domenica 11 cambierà l’accesso all’ingresso 1. Non sarà possibile, infatti, raggiungere l’ingresso 1 passando dalla tettoia che costeggia il Centro Didattico, né dai parcheggi che si trovano tra l’ingresso 2 e l’ingresso 1. Occorrerà dirigersi verso l’ingresso 3 e da lì dirigersi verso l’ingresso 1. Ci scusiamo per il disagio provvisorio.

I lavori per il montaggio della struttura a tenda dureranno circa una settimana; altre due settimane circa serviranno per i lavori di impiantistica e per l’installazione dell’impianto di climatizzazione. La struttura, una volta ultimata, sarà dotata di termo-scanner e consentirà di espletare le operazioni di controllo degli accessi previsti dalle normative COVID19 in uno spazio esterno e separato dall’ospedale, in tutta sicurezza.

È utile ricordare che resta attivo in prossimità dell’ex PS (ingresso 5) il Punto di Accoglienza e Dimissione per i pazienti con difficoltà di movimento che funziona dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e, solo per questo sabato, dalle 7,30 alle 19,00. Il Punto di Accoglienza consente al paziente con difficoltà di movimento l’accesso e l’uscita dalla struttura ospedaliera in condizione di comodità e sicurezza.

