Troppi assembramenti fuori dalle scuole di Mirandola, il Pd: “Situazione preoccupante”

Preoccupati per gli assembramenti all’esterno dei plessi scolastici

Francesca Donati : “Mancato distanziamento e scarso utilizzo dei dispositivi di protezione in prossimità delle nostre scuole”

Il sistema proposto per garantire la sicurezza all’interno dei plessi scolastici, almeno sul nostro territorio, sembra funzionare anche se ha richiesto, e richiede tuttora, grandi sforzi per le istituzioni scolastiche che si trovano ogni mattina a gestire un numero considerevole di bambini e ragazzi con le più svariate esigenze.

A tutto questo si aggiunge una nuova, fortissima, preoccupazione: il mancato distanziamento e lo scarso utilizzo dei dispositivi individuali in prossimità dei plessi scolastici. Le entrate scaglionate degli studenti, da un lato, hanno risolto il problema degli assembramenti all’interno delle scuole ma non hanno, per nulla, risolto quello degli assembramenti all’esterno dei plessi scolastici.

Nessun distanziamento e scarso uso dei dispositivi di protezione individuale sia da parte degli studenti che dei molti adulti che, per forza di cose, si riversano nel polo scolastico. Molti cittadini, ma anche insegnanti, ci hanno segnalato forte preoccupazione per tale situazione, pertanto, abbiamo consegnato una interrogazione, rivolta al Sindaco, con la quale si intende sollevare il problema e chiedere provvedimenti immediati in merito come sta avvenendo, nelle ultime ore, anche in altri Comuni.

