A un mese dal diploma in Its biomedicale viene assunta in azienda. La storia di Alessia

Alessia ha 20 anni, abita a Nonantola e le sue passioni sono la musica e pattinaggio artistico che fino a poco tempo fa praticava e di cui ora è allenatrice.

“Che Istituto superiore hai frequentato? Indirizzo? Anno di diploma?” Da sempre ho avuto interesse per le materie scientifiche, infatti ho frequentato l’istituto F. Selmi di Modena, indirizzo Biologico. Mi sono diplomata nel 2018, con ottimi risultati.

“Al momento della scelta qualche professore ti ha consigliata e/o orientata verso questo percorso?” ITS Biomedicale ci era stato sponsorizzato molto a scuola, ma ad illuminarmi è stata la professoressa di anatomia che riteneva fosse un’ottima occasione per la mia curiosità e propensione alle materie scientifiche.

“E’ vero che ITS è consigliato in particolare a chi ha una propensione per uno studio più pratico e operativo?” Si, permette di sperimentarsi a pieno conciliando il sapere con il saper fare. Il percorso che ho scelto è quello base, cioè quello che forma per diventare tecnico superiore per l’ innovazione, sviluppo e produzione di dispositivi medici. Questo corso si compone di un totale di 2000 ore distribuite in due anni. Circa il 40% di queste sono ore di stage in cui si ha la possibilità di imparare il mestiere e farsi conoscere dalle aziende del territorio. Il resto sono ore di aula che si possono svolgere come lezioni vere e proprie o con progetti che possono includere, ad esempio, lavori di gruppo.

“Ritieni che gli stage siano la chiave di svolta?” Certamente, io credo assolutamente che gli stage professionalizzanti siano il punto chiave del corso, infatti è proprio in sede di stage che effettivamente si verificano le conoscenze e le competenze apprese. Ma soprattutto è lì che si impara la maggior parte delle cose, non solo per quanto riguarda l’aspetto tecnico del settore ma anche dal punto di vista della crescita personale. In entrambi gli anni si svolgono gli stage in azienda: quello del primo anno dura meno rispetto a quello del secondo anno, ma entrambi sono opportunità valide per potersi sperimentare in diversi ambiti.

“Ed è così che hai incontrato la ditta che ti ha assunto, giusto?” Lo stage del secondo anno l’ho svolto nell’azienda in cui lavoro adesso. Prima della pandemia avevo iniziato uno stage presso un’altra azienda, poi gli stage sono stati bloccati ma quando siamo potuti rientrare, l’azienda in cui avevo iniziato non aveva più la possibilità di accogliermi. Per fortuna è arrivata la proposta da parte di questa azienda. Ho svolto lo stage quindi presso l’ufficio qualità, in cui lavoro tuttora, e fin da subito sono stata accolta in un ambiente professionale e al contempo sereno. Durante il percorso mi sono state insegnate molte cose, che tutt’ora mi sono molto utili nel contesto lavorativo. Dopo aver superato gli esami con un ottimo risultato (100/100) e dopo la cerimonia dei diplomi sono stata poi contattata con la fatidica proposta!

“Cosa vuole dire per te lavorare?” Per me lavorare significa realizzazione personale, e sono convinta del fatto che il lavoro non debba essere solo un mezzo per guadagnare, dato che molte delle ore della giornata si passano lì. Ovviamente non posso negare che a questa età sono molto soddisfatta di avere già una mia indipendenza economica.

Fortuna? La fortuna non esiste, esiste il talento che incontra l’opportunità e credo che ad Alessia sia successo esattamente questo! A lei e a chiunque è in cerca di occupazione in questo periodo va un enorme in bocca al lupo!

LA SCHEDA

I corsi ITS Biomedicale, si svolgono a Mirandola, hanno durata biennale e sono rivolti ai diplomati della scuola secondaria superiore

L’accesso ai corsi è consentito al superamento di una prova di selezione scritta e del colloquio motivazionale.

L’approccio formativo, attraverso un’azione mirata sia in aula che in azienda accompagna i ragazzi anche nel momento del loro ingresso nel mondo del lavoro.