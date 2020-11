Conte firma il nuovo Dpcm, tutte le regole per le zone verdi, arancioni e rosse

Sembra che l’Emilia-Romagna sia stata dichiarata “zona verde”, secondo il nuovo DPCM atteso per l’ufficializzazione a breve. Tutto è ancora in discussione, quindi si potrebbe scivolare dalla zona verde a quella arancione.

Ecco dunque le regole delle regioni dichiarate “verdi”:

⭕️ stop spostamenti dalle 22 alle 5

💻 Scuole superiori didattica a distanza al 100%.

🚎 Trasporto pubblico capienza 50%

⭕️ I centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi.

⭕️ Si fermano musei, mostre, le sale bingo.

⭕️ Stop le crociere.

⭕️ Stop concorsi pubblici, anche quello della scuola.

🌳 Consentito l’accesso ai parchi,

Le regole nelle “zone arancioni”, invece, sono le seguenti:

⭕️ chiusura Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie

✅ aperti parrucchieri e centri estetici.

⭕️ Vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio

Per il resto valgono tutte le regole delle zone verdi.

Infine, i divieti nelle “zone rosse”:

⭕️ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori,

⭕️ Vietati gli spostamenti all’interno del territorio.

💻 La didattica a distanza già dalla seconda media (salvo le attività con minori disabili).

⭕️ Chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali.

✅ Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e – fino alle 22 –

✅ la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze.

✅ Aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

✅ Aperte le industrie.

✅ Nessuna serrata per i servizi essenziali, ovviamente farmacie e supermercati saranno aperti al pubblico come a marzo scorso.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

