Export digitale e Linkedin Corporate, un seminario per le aziende del Distretto Moda di Carpi

Dopo le tendenze per l’Autunno/Inverno 2021/22, la modellistica CAD, il 3D per la moda e la scelta dei tessuti, il nuovo appuntamento con la formazione promossa da Carpi Fashion System, in collaborazione con ForModena, sarà quello con il seminario del Dottor Gabriele Carboni, della Società Weevo, dedicato al web marketing a supporto dei processi di internazionalizzazione.

Export digitale e LinkedIn corporate: questo il titolo dell’incontro online dedicato alle aziende del Distretto di Carpi che si svolgerà che si terrà mercoledì 2 dicembre dalle ore 14:30 alle 17:00.

Obiettivo dell’iniziativa, a partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo carpi@formodena.it, è quello di identificare e descrivere gli elementi della strategia di comunicazione digitale mirata all’approccio e al presidio del mercato estero.

Sarà previsto un focus sull’utilizzo di LinkedIn come strumento aziendale mirato alla definizione di strategie e contenuti per comunicare i valori aziendali e la reputazione con gli stakeholder.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme alla Camera di Commercio di Modena e al Comune di Carpi, con il determinante contributo della Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it e la pagina Facebook Carpi Fashion System.

