La nostra Mirandola dona 3 barelle speciali trauma transfer, presenti solo in 10 ospedali in Italia

MIRANDOLA – La nostra Mirandola dona 3 barelle speciali trauma transfer, presenti solo in 10 ospedali in Italia. Le barelle sono un supporto innovativo e sono fornite di tre assi spinali antidecubito per pazienti traumatizzati. Trauma Transfer, da oggi sono in dotazione presso l’Ospedale di Mirandola grazie all’ennesima donazione portata a compimento dall’Associazione “La nostra Mirandola ODV”, grazie allo straordinario e concreto impegno della sua presidente, Nicoletta Vecchi Arbizzi e rappresentano un grande supporto per gli operatori del Pronto Soccorso dell’ Ospedale e soprattutto per i pazienti che dal 27 ottobre 2020 possono usufruire, in caso di necessità, di questo importante strumento innovativo che viene interamente prodotto in Svezia ed è distribuito in Italia dall’azienda reggiana Emimed. Il costo di ogni barella è oltre 5000 Euro l’una.

L’introduzione di questo strumento di soccorso renderà più semplici, veloci e sicuri i trasporti dei pazienti traumatizzati durante lo svolgimento del loro iter diagnostico riducendo i rischi di lesioni da decubito ed il disagio causato dai supporti rigidi sui quali vengono normalmente immobilizzati durante lo svolgimento di tutti gli esami necessari dopo un trauma.

La struttura portante del Trauma Transfer, spessa ben 12 mm è interamente realizzata in fibra di carbonio, al fine di evitare qualsiasi artefatto durante l’uso in TAC, al quale è stato aggiunto uno strato alto 40 mm. di materiale viscoelastico progettato per attenuare le pressioni di contatto.

L’impiego di questi materiali evita la possibilità di formazione di ulcere da decubito anche per tempi superiori alle 12 ore. Per meglio comprendere la portata di questa nuova donazione è utile sapere che questo presidio viene utilizzato nei principali Trauma Center europei e che ad oggi in tutta Italia sono solamente 10 i centri che ne sono già dotati: Humanitas Milano, ASMN Reggio Emilia, Osp. Baggiovara Modena, Osp. Brotzu Cagliari, Osp. Pietra Ligure, Osp. Nuoro, Pol. San Donato Milano, Pol. San Pietro Bergamo, Poliambulanza Brescia, Osp. Cesena e dal 27 ottobre 2020 anche il Santa Maria Bianca di Mirandola.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017