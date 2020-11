Lavori Anas in Tangenziale fino al 30 novembre

Da lunedì 16 fino al 30 novembre, la tangenziale nord di Modena e la diramazione per Sassuolo, in direzione Bologna, saranno interessate da lavori di manutenzione del manto stradale a cura di Anas.

La società ha infatti comunicato al Comune di Modena la realizzazione di lavori in tratti saltuari della lunghezza massima i 500 metri, in corrispondenza dei quali la carreggiata sarà sottoposta a restringimento. In relazione all’avanzamento dei lavori saranno inoltre chiusi (mai in simultanea) le uscite di Baggiovara, 16bis, 11 e 10 bis, oltre allo svincolo 10bis in direzione Sassuolo.

