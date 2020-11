Massa Finalese, tentano furto con scasso a un’automobile

MASSA FINALESE – Tentativo di furto con scasso a un’automobile parcheggiata sotto casa della vittima. E’ accaduto a Massa Finalese, e la cittadina lo ha raccontato nel gruppo “Sei di Massa Finalese se…” per mettere in guardia i concittadini:

Avviso che stanotte hanno tentato di scassinare la serratura della mia auto sotto casa, in via per Modena Centro, a Massa. In auto non c’era nulla da rubare, forse puntavano all’auto stessa (alle targhe direi, perché l’auto è vecchia).

Spero che qualche telecamera attiva li abbia ripresi (sto controllando con gli esercenti) e ho già fatto segnalazione ai Carabinieri.

Fate attenzione, non lasciate nulla di incustodito.