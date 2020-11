Mercato di Mirandola e mercati sul territorio

MIRANDOLA – Tutti gli appuntamenti della settimana, nel capoluogo e nelle frazioni. Disposizioni per il commercio su area pubblica dopo il DPCM del 24 ottobre 2020.

Il mercato in Piazza Costituente, come gli eventi con la presenza di uno o due banchi, che si tengono nelle frazioni durante la settimana, si svolgono in osservanza anche alle norme di sicurezza volte alla prevenzione dal contagio da Covid-19. I banchi sono opportunamente distanziati tra loro, mentre le aree risultano appositamente delimitate nei punti di accesso. È fatto d’obbligo per tutti gli operatori, essere dotati di uno o più dispenser per la sanificazione delle mani, come pure per gli utenti di usufruirne.

Utenti e fruitori del mercato sono tenuti al rispetto di quanto prescritto dalla normativa anti-Covid: non avere febbre o sintomi influenzali; non essere stati a contatto con persone positive al Covid. Sarà inoltre fondamentale mantenere almeno un metro di distanza tra le persone; è obbligatorio indossare sempre la mascherina protettiva; è vietato toccare i prodotti alimentari esposti, pure se si indossano guanti protettivi. Per quanto riguarda gli altri prodotti – capi di abbigliamento, articoli per la casa, articoli di ferramenta, giocattoli, etc. – è obbligatorio igienizzare le mani o indossare i guanti, prima di toccarli. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza per tutti.

QUI, L’ORDINANZA DEL SINDACO CON LE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA COMPLETA DEI MERCATI SETTIMANALI DI MIRANDOLA

GIORNI DI MERCATO E PRESENZA DI BANCHI NELLE FRAZIONI

– Lunedì: mattino, SAN MARTINO SPINO (alimentari), piazza Airone;

– Martedì: mattino, SAN MARTINO SPINO (ortofrutta), piazza Airone; TRAMUSCHIO, tutto il giorno (ortofrutta e banco del pesce), via Fila;

– Mercoledì: mattino, MIRANDOLA (prodotti agricoli), piazza Costituente vialetto castello;

– Giovedì: mattino, QUARANTOLI (ortofrutta), piazzale Grana; CIVIDALE tutto il giorno (ortofrutta e pesce) piazzale di via Bering;

– Venerdì: mattino MORTIZZUOLO, (ortofrutta), via Baraldini, MIRANDOLA mattino (pesce), piazza Costituente di fronte al Teatro

– Sabato: mattino MIRANDOLA (alimentari, ortofrutta articoli e prodotti vari) piazza Costituente; GAVELLO pomeriggio (ortofrutta) piazza Valli.

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, DOPO IL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020.

Il commercio su aree pubbliche, che avviene attraverso i mercati settimanali (compreso quello degli hobbisti, in quanto mercato, che a Mirandola ha cadenza mensile) e i posteggi isolati (appuntamenti durante la settimana nelle frazioni) è regolato all’art. 1, comma 9, lettera dd), che prevede la possibilità di svolgersi regolarmente, assicurando però la distanza interpersonale di almeno un metro e rispettando i contenuti dei protocolli e delle linee guida adottati dalla regione per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19 (mascherina, disinfezione delle mani etc.), nel settore di riferimento.

Il commercio su aree pubbliche in occasione di sagre e fiere (come quella di Francia Corta) , rientra invece in quanto previsto alla lettera n) che stabilisce “Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”. Per queste manifestazioni, di conseguenza è vietata l’attività commerciale oltre a tutte le altre attività temporanee che normalmente vi si svolgono, come la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, intrattenimento, etc..