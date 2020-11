Nippon Express di Bomporto, i lavoratori rinviano sciopero e presidio a causa della “zona arancione”

BOMPORTO – La “zona arancione” ha rinviato lo sciopero e il presidio programmato dai lavoratori della Nippon Express di Bomporto contro la chiusura del sito e la probabile delocalizzazione del servizio logistico. Pur approvando la protesta, i dipendenti temevano, con le nuove regole e restrizioni, di poter essere multati.

Nel sito lavorano 7 dipendenti diretti della multinazionale giapponese e 11 lavoratori in appalto con la ditta “Dorado srl” per i quali, denuncia la Cgil, è stato prospettato solamente il cuscinetto degli ammortizzatori sociali. Nel sito viene svolto il servizio logistico per importanti marchi del settore tessile, soprattutto del carpigiano e, secondo il sindacato, l’azienda non è in crisi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017