Novi di Modena, il viale alberato “condannato” nelle foto di Matteo Buzzi

NOVI DI MODENA – Il fotografo Matteo Buzzi ha pubblicato alcune immagini su richiesta dello splendido viale alberato di Novi che sta per essere eliminato: è stato scelto infatti da parte dell’Amministrazione Comunale di abbattere gli alberi. Ma non tutti sono d’accordo con questa decisione.

Qualcuno mi ha chiesto se avevo delle belle foto di “via 22 aprile”, da poter utilizzare per sensibilizzare le persone sul fatto che questi magnifici alberi verranno presto abbattuti. Io, oggi, ho scattato queste. Visto che i giochi sembra siano già stati fatti, tenetele almeno come ricordo. Oggi ho visto una via piena di vita, contornata da questi giganti dai colori bellissimi. Non sono un botanico e nemmeno me ne intendo di urbanistica, ma, so di certo, che anche loro sono vive. Do il permesso a chiunque voglia, di utilizzare le mie foto per cercare di salvarle.