Palma Costi: “Massimo impegno per la Arbos”

Nota della consigliera regionale Palma Costi in merito alla situazione della storica fabbrica di trattori di Migliarina di Carpi:

L’istanza di fallimento richiesto dalla cinese Lovol per la Arbos è una bruttissima notizia che mette pesantemente a rischio i 30 posti di lavoro che vanno ad aggiungersi ai 210 della Goldoni. Siamo al fianco dei lavoratori assicurando il massimo impegno dalla Regione che si è attivato con un tavolo urgente al Ministero del Lavoro. L’istanza di fallimento sulla società che progetta i trattori che poi vengono realizzati nel vicino fabbricato della Goldoni, non deve minare l’impegno per la ricerca di un acquirente che possa rilevare quest’ultima che è in concordato. L’attività di progettazione e realizzazione trattori della storica fabbrica di Carpi deve essere rilanciato insieme e tutti i posti di lavoro vanno salvaguardati.