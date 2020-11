Pd Finale e Massa: “Tutti avevano agito per il bene della comunità”

I Circoli Pd di Finale e Massa Finalese commentano con soddisfazione le assoluzioni dall’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti pubblici a Finale Emilia:

“Come Circoli Pd di Finale e Massa esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per le assoluzioni di Ferioli Fernando, D’ Aiello Angelo, Reggiani Fabrizio, gli altri responsabili dei servizi e le associazioni di Volontariato (Quartiere Ovest, Meridiana, Coac, Bocciofila) per essere totalmente estranei alle accuse che da quattro anni li tenevano in un’ombra di sospetto e di ingiusto dramma personale e sociale. Risulta evidente che tutti avevano agito per il bene delle proprie comunità sia in ambito amministrativo che in ambito sociale. Finalmente le sentenze processuali hanno raccontato la “verità“ sulla triste vicenda delle denunce a carico degli ex amministratori di Finale Emilia e delle associazioni di Volontariato coinvolte. Restiamo vicini alle vicende umanamente dolorose dei singoli coinvolti e desideriamo esprimere ancora una volta soddisfazione per una giustizia che, anche se con tempi lunghi, riesce a dare fiducia ai cittadini. Vogliamo esprimere a tutte le associazioni di volontariato coinvolte una grande vicinanza, che sia da stimolo a queste per una rinascita che dia speranza alla comunità finalese e a tutta l’area della Bassa Modenese. Quello che è accaduto ha creato una profonda spaccatura e lasciato numerose ferite che solo il tempo dirà come e se verranno rimarginate, il volontariato ha subito un danno gravissimo che non solo si è riversato sulle persone coinvolte, ma ha avuto una ricaduta sociale su tutta la cittadinanza con conseguente abbandono delle associazioni, creando perdite importanti nel tessuto associativo. Il nostro impegno sarà rivolto a una attenta analisi di quanto accaduto per far sì che l’Amministrazione che verrà tragga le giuste valutazioni sul volontariato locale che si riconferma, come non mai, una risorsa sociale ed economica per il nostro territorio”.

