Per salvare l’Ospedale di Mirandola, previsto un incontro online

Giovedì 5 novembre dalla pagina “Salviamo l’Ospedale della Bassa” è arrivata una comunicazione sull’assemblea pubblica che è poi saltata a causa dell’aggravarsi della pandemia. Di seguito riportiamo la nota in forma integrale:

Con il presente documento si informano i suddetti cittadini che nella prima metà di settembre del corrente anno, il Com. Salviamo L’Ospedale Della Bassa e l’Associazione La Nostra Mirandola, assieme a quasi tutte le Associazioni di Volontariato che operano nell’ambito Sanitario Ospedaliero, preoccupati per il ritardo con cui procedevano i lavori per il ritorno al S. M. Bianca, dei reparti trasferiti a Carpi causa Covid 19, hanno inviato una richiesta di assemblea pubblica alle autorità competenti: Sindaco di Mirandola, Presidente UCMAN, Dir. San. Distr. di Mirandola dott. Vezzosi, Dir. AUSL di Modena dott. Brambilla, Pres. CTSS di Modena Muzzarelli, Ass. San. R.E.R. Donini (vedere allegato).

Il comune di Mirandola si era reso disponibile a convocare un Consiglio Comunale Aperto presso l’Aula Montalcini, già per il 30 ottobre o il 2 novembre, ma il nuovo aggravamento della situazione pandemica non permette più di realizzare tale assemblea in presenza.

Il CTSS e l’AUSL, si sono resi disponibili ad una videoconferenza con noi sottoscrittori della richiesta di assemblea pubblica per il giorno 17 novembre 2020 alle ore 18,30, che grazie alla disponibilità dell’Amm. Com. si potrà tenere nella sala giunta di Mirandola, con la sola presenza di un rappresentante per ogni associazione di volontariato che ha aderito alla richiesta

Il CTSS e l’AUSL inoltre, sono disponibili per una nuova videoconferenza con il Cons. Com. di Mirandola per il 25 novembre 2020, dalle ore 20,30 alle 22,30.

Noi avevamo effettuato la richiesta, con la ferma intenzione di poter coinvolgere i cittadini, ma questa pandemia non ci consente ciò; ci riproveremo appena le condizioni lo permetteranno.

Comitato Salviamo l’Ospedale Della Bassa, Associazione La Nostra Mirandola.