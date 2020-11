Rogo di Mirandola, Costi si rivolge a Salvini e Golinelli: “Come si spiega questo disinteresse?”

MIRANDOLA – Un breve intervento di Palma Costi sul tragico evento che colpì il corpo dei Vigili con l’incendio della caserma di Mirandola è apparso sulla sua pagina ufficiale. Lo riportiamo in forma integrale:

On. Salvini nel 2019 lei era Ministro dell’Interno. Come spiega che a pochi giorni dal voto per le amministrative un “clandestino” con il foglio di via, da Roma abbia raggiunto la Città di Mirandola ed abbia causato la morte di due cittadini inermi? Onorevole Golinelli come mai da Parlamentare della Repubblica Italiana, eletto nel nostro collegio, non ha mai chiesto conto dei fatti? Come sempre due metri e due misure!