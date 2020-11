Tagliavini commenta la risoluzione presentata dalla consigliera regionale Palma Costi

Silvano Tagliavini del Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce ha commentato la notizia della presentazione della risoluzione all’Assemblea legislativa della Regione E.R. da parte della Consigliera Palma Costi. Riportiamo in forma integrale:

Su alcuni quotidiani locali leggo, con piacevole sorpresa, la notizia di una risoluzione presentata all’Assemblea legislativa della Regione E.R. che mira a premiare l’impegno dell’industria ceramica del sassolese verso un minor impatto ambientale. Per sostenere questo importante comparto produttivo viene auspicata anche “una idonea dotazione infrastrutturale” per favorire l’export sui mercati internazionali. Di seguito, sempre nella risoluzione presentata, viene dichiarato “indispensabile un investimento sul ferro per creare soluzioni logistiche ancora più efficienti e sostenibili”.

Il tutto va letto nell’ambito di una sempre più evidente necessità di muoversi in questa direzione tradotta sul campo con l’apertura di nuovi collegamenti ferroviari (vedi recente avvio di un servizio di trasporto di materiale per ceramiche da Piacenza a Sassuolo, con plauso dell’Assessore regionale Corsini, o la partenza dei cantieri per l’ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Porto di Ravenna-Ferrara-Suzzara, sempre con plauso di Corsini, sulla quale peraltro da alcuni anni viaggiano le farine per la Barilla di Parma). Purtroppo tra le due auspicate soluzioni appare la nota: “un altro elemento di competitività è il completamento della rete infrastrutturale con l’avvio dei cantieri di collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo e il completamento dell’iter della Cispadana”.

Che cosa ci azzecchi la realizzazione di nuove autostrade con l’auspicato investimento sul “ferro” non è dato capire. L’insistenza sulla Bretella e la Cispadana autostradale sorprende ancora maggiormente perché ad esprimerla è la Consigliera Palma Costi. Persona intelligente e sensibile, di lungo corso politico e amministrativo, attenta ai cambiamenti della società, da cui mi sarei aspettato una presa d’atto dell’evoluzione in corso visto l’andamento economico e ambientale aggravato, non causato, dalla pandemia. Voglio dunque azzardare una motivazione, ma che è anche una domanda alla Costi, sulla Bretella e la Cispadana autostradale: non è che per caso la citazione sia un refuso di stampa a seguito di un qualche copia-incolla involontario? Se così fosse si spiegherebbe il tutto.