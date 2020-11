Teatri chiusi, spettacoli annullati, ma a Mirandola e a Finale la danza non si ferma e va nei negozi

Teatri chiusi, spettacoli annullati, saggi di danza dimenticati, ma a Mirandola e a Finale la danza non si ferma e va nei negozi. E’ per questo che agil increduli cittadini in questi giorni si sta prospettando uno spettacolo da lasciare a bocca aperta, con le delicate ed eteree ballerine che passano a garbati passi di danza nei negozi cittadini.

L’idea è delle scuola di danza Khorovodarte di Mirandola e Tersicore di Finale Emilia, e ha un triplice intento: Sostenere il commercio locale, dare un palco a ragazze e ragazzi che da più di un anno ormai non vanno in scena, aprire sempre di più l’arte della Musa ai cittadini.

Così, tra un volteggio in vetrina e un passo sulle punte tra gli abiti appesi -sempre nel rispetto delle norme anti Covid – la danza apre il cuore, e il tutto viene ripreso e postato sui social per lasciare un segno ancora più forte.

“Tutto è nata dalla nostra voglia che la “danza non si ferma” – spiega da Mirandola Cristiana Cappi – nonostante le chiusure la passione di maestri e ragazzi è sempre e ancora più forte e questo è il nostro modo di dirlo a tutti e siamo partiti da esercizi commerciali (anche loro provati) di amici e poi ci siamo ritrovati con tante richieste anche per il prossimo Natale. Il messaggio forse è passato? L’iniziativa è ovviamente gratuita ma da ai nostri allievi energia e positività e questo è per noi insegnanti un modo per stare vicini a loro e alle famiglie che ci sostengono”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017