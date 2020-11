Unimore presenta una indagine sulle buone prassi di Educazione degli adulti

Il tema dell’educazione degli adulti, così come quello dell’educazione permanente, per insegnanti, educatori, dirigenti, pedagogisti e formatori è cruciale per l’affermazione di una società della conoscenza e per la costruzione di una democrazia compiuta, inclusiva e fondata sulle pari opportunità per tutti.

Il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU) di Unimore, da sempre attento ai temi emergenti riguardanti l’educazione, ha attivato un interessante progetto di ricerca sull’argomento finalizzato alla messa a punto di buone prassi e alla formazione delle figure professionali coinvolte nei processi educativi.

Un seminario online dal titolo “Processi e pratiche di Educazione degli Adulti. Esperienze regionali di Percorsi di Istruzione Integrati nei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti)” sarà l’occasione per una restituzione in progress dei dati di un’indagine svolta a partire dall’aprile scorso che, in questa fase, fornisce un profilo dei CPIA dell’Emilia Romagna, attraverso questionari e interviste a testimoni privilegiati, oltre che per un confronto con importanti esperienze maturate in Italia.

L’appuntamento, previsto mercoledì 25 novembre, alle ore 10.00, sulla piattaforma Google Meet, fornirà innanzitutto una mappatura del sistema integrato di istruzione degli adulti in Emilia-Romagna.

“In questo seminario – dichiara la Prof.ssa Laura Cerrocchi, Docente di Pedagogia Generale e Sociale del DESU e tutor scientifico della ricerca – si intende condividere analisi, esperienze e buone prassi di percorsi di istruzione integrati per gli adulti, con riguardo anche alla formazione delle figure professionali, realizzate in alcune regioni italiane allo scopo di implementare la ricerca, la progettualità e la rete di settore. Da anni si lavora su questi temi e in questa occasione vorremmo mettere a confronto interessanti esperienze realizzate in Italia. Tali argomenti, che riflettono importanti attività delle università in favore del territorio e che oggi rientrano nell’ambito della terza missione degli Atenei, ci vedono impegnati dal punto di vista scientifico per mettere a punto buone prassi destinate ad adolescenti ed adulti. Si tratta di attività funzionali a implementare la crescita culturale e sociale di persone e comunità”.

L’introduzione dei lavori è affidata alla Prof.ssa Laura Cerrocchi del DESU ed al Dott. Emilio Porcaro Dirigente CPIA Metropolitano di Bologna – Coordinatore del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti per l’Emilia-Romagna.

La ricerca sul campo sarà presentata dalla Dott.ssa Lavinia Bianchi, Assegnista di ricerca in Pedagogia generale e sociale del DESU, cui seguirà l’intervento della Prof.ssa Antonella Nuzzaci, Docente di Pedagogia sperimentale dell’Università degli Studi dell’Aquila, che presenterà “L’esperienza dei CPIA abruzzesi nel Progetto MOIDA”. A seguire si darà voce ad alcune importanti esperienze regionali di percorsi di istruzione integrati per gli adulti con: Roberto Urbano CPIA 1 di Torino, Maria Verdi CPIA metropolitano di Bologna, Fabio Muzi CPIA di Ferrara, Fausta Minale CPIA Napoli provincia 1, Lorella Perniola e Paride Bisci rispettivamente Dirigente e Docente CPIA di Taranto.

Ne discutono Giovanni Desco Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, e Sebastian Amelio Coordinatore del Gruppo nazionale PAIDEIA – Ministero dell’Istruzione

Per iscriversi al seminario online:

https://docs.google.com/forms/d/1RFbBvFXO-QL8awon9P1LKVjMsEK043ccuuxiqi3fUDU/edit

Per partecipare: https://meet.google.com/mdr-gpmq-vow

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017