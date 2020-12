A Nonantola è allerta rossa per la rotta del Panaro: “La situazione di emergenza non è destinata a risolversi a breve.”

A Nonantola la situazione è di tensione. L’acqua del Panaro sta velocemente arrivando dalla rotta dell’area agricola alle porte di Castelfranco verso la zona abitata di Nonantola. “La situazione di emergenza non è destinata a risolversi a breve”, spiega la sindaca di Nonantola Federica Nannetti.

L’alluvione defluisce verso Nonantola e per prima la zona industriale di via Gazzate. Acqua è arrivata anche nella zona dietro alla Coop, quella di San Francesco. Si segnalano distacchi di corrente. A breve, aggiunge la sindaca, il corso d’acqua è destinato ad arrivare anche nella frazione di Casette, quindi la raccomandazione è di portarsi ai piani alti delle abitazioni. In caso di difficoltà è possibile chiamare il Centro Operativo Comunale allo 059 896540 o la Polizia Locale al 334 6843560

“Attualmente le priorità sono mettere in sicurezza i cittadini, aiutare chi si trova in difficoltà e pensare alle persone più fragili – spiega Nannetti – Quindi per favore non chiedete sacchi di sabbia, ci sono altre urgenze.