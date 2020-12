Alla guida con un tasso 4 volte il consentito, maxi multa a San Possidonio

SAN POSSIDONIO 40 enne fermato dalla Polizia Locale Area Nord alla guida del proprio veicolo perché privo di revisione viene sottoposto all’alcoltest è risulta con un tasso alcolico quasi quattro volte il limite consentito.

SAN POSSIDONIO Via Provinciale una pattuglia della Polizia Locale Area Nord ha proceduto anche per il rispetto delle norme anti Covid al controllo stradale di un veicolo Fiat Punto condotto da un quarantenne residente nella bassa modenese.

A seguito degli accertamenti è risultato che il veicolo era privo della revisione periodica e gli agenti della polizia locale hanno inoltre sottoposto il conducente all’alcotest che risultava positivo.

Il conducente quarantenne sottoposto dell’etilometro aveva un tasso alcolemico di quasi quattro volte oltre il limite consentito di 0.5 g/l.

A seguito dell’accertamento positivo il conducente iniziava ad alterarsi e agitarsi pertanto sul posto giungeva prontamente un’altra pattuglia della Polizia Locale che coadiuvava i colleghi provvedendo a trasportare il conducente in stato d’ ebbrezza presso la centrale operativa.

Il quarantenne ha collezionato una denuncia penale all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza con ritiro della patente per un anno con decurtazione di 10 punti e sequestro amministrativo del veicolo Fiat Punto.

Inoltre gli sono stati elevati anche tre verbali al codice della strada per circolazione con veicolo privo di revisione periodica, con pneumatici usurati e senza indossare le cinture di sicurezza per un totale di 334 euro e decurtazione di 5 punti della patente.

