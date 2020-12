Alluvione Nonantola, il punto della situazione al 12 dicembre

SABATO 12 DICEMBRE – Dal Comine si fa il punto sulla situazione a Nonantola

🔴 Esondazione del Panaro a Nonantola: aggiornamento 12 dicembre

I 317 volontari delle squadre regionali della Protezione Civile provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, coordinate dal Comune di Nonantola, hanno effettuato nella giornata di sabato 12 dicembre 113 interventi.

Le squadre provenienti da Lombardia e Veneto hanno terminato le proprie operazioni della prima fase di emergenza e hanno fatto rientro a casa.

🔴 Assistenza alla popolazione

55 persone ospitate negli hotel (23 famiglie)

1 anziano si trova in una struttura protetta di Castelfranco Emilia

2 cittadini sono ospitati in una struttura di Ravarino

🔴 Generatore di via Pasolini e dintorni

Sono quasi terminati i lavori per mettere in funzionamento la caldaia mobile che sostituirà in modo provvisorio il co-generatore che fornisce riscaldamento e acqua calda alle 14 palazzine di via Pasolini e dintorni.

🔴 Centro Operativo Comunale, nuovo orario per il contatto telefonico

Il Centro Operativo Comunale da oggi non effettua il servizio 24 ore su 24, ma sarà disponibile ai consueti numeri riservati ai cittadini (059896540 – 059896513 – 059896514 – 059896513) dalle ore 06 alle ore 22.

🔴 Ripuliamo Nonantola

L’attività dei cittadini volontari di pulizia dei rifiuti dalle strade riprenderà domani, domenica 13 dicembre, dalle ore 9 alle ore 16 con ritrovo in Piazza Tien An Men (davanti all’Associazione La Clessidra).

Inoltre proseguono le preziose iniziative della Consulta del Volontariato impegnata nel sostegno alla popolazione, tra le varie attività ricordiamo anche l’aiuto alle famiglie per la pulizia all’interno delle abitazioni. In caso di bisogno il numero per contattare la Consulta del Volontariato è 329 2437214. La sede operativa della Consulta si trova presso lo spazio Scialla (ex autostazione).

🔴 “Nonantola città d’arte” per la raccolta fondi per l’emergenza alluvione

Il gruppo NonantolArte, istituito all’interno dell’associazione La Clessida APS, promuove una raccolta fondi da versare al Comune di Nonantola attraverso il conto corrente istituito appositamente per l’emergenza alluvione. Nelle giornate di martedì, giovedì e sabato è possibile recarsi presso l’associazione in Piazza Tien An Men e acquistare il calendario con i dipinti raffiguranti Nonantola, cataloghi d’arte e dipinti donati da artisti.

🔴 Un aiuto per far ripartire Nonantola

Nonantola, colpita duramente dall’alluvione di domenica 6 dicembre provocata dalla rottura dell’argine del Panaro tra Castelfranco Emilia e Gaggio, in queste ore sta facendo anche i conti con gli ingentissimi danni a residenti, edifici pubblici ed aziende. Considerando le tante richieste giunte per poter fornire un aiuto al paese, il Comune ha aperto questa mattina un conto corrente per contribuire alla rinascita di Nonantola.

Causale: Esondazione Nonantola

Iban: IT89 U061 1566 8900 0000 0004 150

